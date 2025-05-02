السعودية تعلق على الغارة الجوية الإسرائيلية على محيط القصر الرئاسي في دمشق

وأعربت الخارجية السعودية في بيان عن إدانة المملكة بأشد العبارات للغارة الجوية الإسرائيلية، مجددة رفضها القاطع "للاعتداءات الإسرائيلية التي تستهدف سيادة الجمهورية العربية السورية الشقيقة وأمنها واستقرارها".
وشددت المملكة على ضرورة وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية السافرة للقانون الدولي في سوريا والمنطقة، محذّرة من أن استمرار هذه الانتهاكات والسياسات الإسرائيلية المتطرفة يُفاقم من مخاطر العنف والتطرف وعدم الاستقرار الإقليمي.
روسيا اليوم
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