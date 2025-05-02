الجمعة 2025-05-02 11:02 م
 

السعودية تعلق على الغارة الجوية الإسرائيلية على محيط القصر الرئاسي في دمشق

القصر الرئاسي في دمشق
القصر الرئاسي في دمشق
 
الجمعة، 02-05-2025 08:05 م
الوكيل الإخباري- دانت السعودية الغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت محيط القصر الرئاسي في دمشق، وشدّدت على ضرورة وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية السافرة للقانون الدولي في سوريا والمنطقة.اضافة اعلان


وأعربت الخارجية السعودية في بيان عن إدانة المملكة بأشد العبارات للغارة الجوية الإسرائيلية، مجددة رفضها القاطع "للاعتداءات الإسرائيلية التي تستهدف سيادة الجمهورية العربية السورية الشقيقة وأمنها واستقرارها".

وشددت المملكة على ضرورة وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية السافرة للقانون الدولي في سوريا والمنطقة، محذّرة من أن استمرار هذه الانتهاكات والسياسات الإسرائيلية المتطرفة يُفاقم من مخاطر العنف والتطرف وعدم الاستقرار الإقليمي.

روسيا اليوم
 
gnews

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