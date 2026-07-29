السعودية تعلن التصدي لهجوم جديد

وقالت الوزارة، في بيان، مساء الثلاثاء إن "المحاولات الإرهابية انطلقت مجددا من الأراضي العراقية ونفّذتها مليشيات تابعة لإيران".
وشدد البيان على حق المملكة في الدفاع عن نفسها واحتفاظها بحق الرد في الوقت والمكان المناسبين.
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