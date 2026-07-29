الأربعاء 2026-07-29 02:45 ص

السعودية تعلن التصدي لهجوم جديد

السعودية تعلن التصدي لهجوم جديد
علم السعودية
 
الأربعاء، 29-07-2026 01:15 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الدفاع السعودية أن دفاعاتها دمّرت مسيّرات حاولت استهداف المنشآت البترولية في المنطقة الشرقية، خلال الساعات الماضية.اضافة اعلان


وقالت الوزارة، في بيان، مساء الثلاثاء إن "المحاولات الإرهابية انطلقت مجددا من الأراضي العراقية ونفّذتها مليشيات تابعة لإيران".

وشدد البيان على حق المملكة في الدفاع عن نفسها واحتفاظها بحق الرد في الوقت والمكان المناسبين.
 
 


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