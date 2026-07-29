السعودية تعلن التصدي لهجوم جديد

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الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع السعودية أن دفاعاتها دمّرت مسيّرات حاولت استهداف المنشآت البترولية في المنطقة الشرقية، خلال الساعات الماضية. اضافة اعلان





وقالت الوزارة، في بيان، مساء الثلاثاء إن "المحاولات الإرهابية انطلقت مجددا من الأراضي العراقية ونفّذتها مليشيات تابعة لإيران".



وشدد البيان على حق المملكة في الدفاع عن نفسها واحتفاظها بحق الرد في الوقت والمكان المناسبين.





