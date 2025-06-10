السعودية تعلن انطلاق موسم العمرة

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية عن انطلاق موسم العمرة للعام الهجري 1447هـ، بدءًا من اليوم الثلاثاء، مع فتح باب إصدار تأشيرات العمرة للراغبين من خارج المملكة، إيذانًا ببدء موسم جديد يستكمل رحلة التيسير على ضيوف الرحمن وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

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وأكدت الوزارة، أن إصدار تصاريح العمرة للمعتمرين من خارج المملكة سيتم ابتداءً من يوم غد الأربعاء، عبر تطبيق "نسك"، الذي يُعد المنصة الرقمية الموحدة لتقديم الخدمات الحكومية لضيوف الرحمن، حيث يتيح التطبيق للمستخدمين إمكانية الحجز وإصدار التصاريح بيسر، إلى جانب باقة متنوعة من الخدمات الرقمية الداعمة لتجربة المعتمر، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) .