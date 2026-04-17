السعودية تعلن جاهزيتها لاستقبال حجاج العام الجاري

الوكيل الإخباري- أعلنت ال سعودية، الجمعة، جاهزية جميع منافذها الدولية لاستقبال حجاج موسم عام 1447 هجري، مؤكدة تسخير أحدث التقنيات والكوادر البشرية لتسهيل إجراءات دخولهم إلى المملكة.

وقالت المديرية العامة للجوازات بالمملكة، إنها أكملت استعداداتها لاستقبال ضيوف الرحمن عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، بما يضمن دخولهم “بكل يسر وطمأنينة”، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس).



وأكدت المديرية على “تسخير إمكاناتها كافة لتسهيل إجراءات دخول الحجاج”.