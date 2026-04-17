السعودية تعلن جاهزيتها لاستقبال حجاج العام الجاري

وقالت المديرية العامة للجوازات بالمملكة، إنها أكملت استعداداتها لاستقبال ضيوف الرحمن عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، بما يضمن دخولهم “بكل يسر وطمأنينة”، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس).
وأكدت المديرية على “تسخير إمكاناتها كافة لتسهيل إجراءات دخول الحجاج”.
وأوضحت أن هذا التسهيل يتم من خلال دعم منصاتها في المنافذ بأحدث الأجهزة التقنية، التي تعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة للتحدث بلغات الحجاج المتعددة.
