السعودية تعلن جاهزيتها لاستقبال حجاج العام الجاري

الجمعة، 17-04-2026 11:56 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت  السعودية، الجمعة، جاهزية جميع منافذها الدولية لاستقبال حجاج موسم عام 1447 هجري، مؤكدة تسخير أحدث التقنيات والكوادر البشرية لتسهيل إجراءات دخولهم إلى المملكة.

وقالت المديرية العامة للجوازات بالمملكة، إنها أكملت استعداداتها لاستقبال ضيوف الرحمن عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، بما يضمن دخولهم “بكل يسر وطمأنينة”، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس).


وأكدت المديرية على “تسخير إمكاناتها كافة لتسهيل إجراءات دخول الحجاج”.


وأوضحت أن هذا التسهيل يتم من خلال دعم منصاتها في المنافذ بأحدث الأجهزة التقنية، التي تعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة للتحدث بلغات الحجاج المتعددة.

 
 


أحدث الأخبار

انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية

أسواق ومال ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

الأمن العام يكشف حقيقة فيديو "صندوق المركبة" المتداول

خاص بالوكيل وفاة مواطن طعناً في الأغوار الشمالية

عربي ودولي السعودية تعلن جاهزيتها لاستقبال حجاج العام الجاري

إيران: السفن "غير المعادية" بإمكانها عبور مضيق هرمز

عربي ودولي السعودية والولايات المتحدة تناقشان سبل إبقاء مضيق هرمز مفتوحا

عربي ودولي إيران تنفي موافقتها على نقل مخزونها من اليورانيوم المخصب

انخفاض سعر الغاز الأوروبي بنسبة 15%

أسواق ومال أسعار الغاز الأوروبي تهبط 10بالمئة إثر فتح مضيق هرمز

مركز الأميرة بسمة للتنمية يطلق برنامج بناء القدرات للموظفين في جرش

أخبار محلية حركة سياحية نشطة في جرش

الصفدي يؤكد ضرورة تكاتف الجهود لتثبيت وقف إطلاق النار في لبنان ودعم سيادته

أخبار محلية الصفدي يؤكد ضرورة تكاتف الجهود لتثبيت وقف إطلاق النار في لبنان ودعم سيادته



 
 






