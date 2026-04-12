الإثنين 2026-04-13 02:37 ص

السعودية تُعلن جملة من الاجراءات استعدادا للحج

السعودية تستعيد ضخ 7 ملايين برميل يومياً عبر خط أنابيب "شرق-غرب"
الأحد، 12-04-2026 11:35 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الداخلية عددًا من الترتيبات والإجراءات التي تهدف إلى المحافظة على سلامة حجاج بيت الله الحرام، وأداء فريضة الحج بأمن ويسر وطمأنينة وذلك استعدادًا لموسم حج هذا العام 1447 هـ.

وتضمن الترتيبات والإجراءات بأنه اعتبارًا من يوم الاثنين 25 شوال 1447هـ الموافق 13 أبريل 2026م، يُشترط على المقيمين الراغبين في الدخول إلى العاصمة المقدسة الحصول على تصاريح رسمية من الجهات المختصة، وسيُمنع دخول غير الحاصلين على هذه التصاريح، ويُستثنى من ذلك من يحمل هوية مقيم صادرة من مكة المكرمة، أو من لديه تصريح حج، أو تصريح عمل في المشاعر المقدسة صادر إلكترونيًا من خلال “أبشر أفراد” و”بوابة مقيم” بالتكامل التقني مع منصة “تصريح”.


وأشارت الوزارة إلى أن آخر موعد لمغادرة القادمين بتأشيرة عمرة من المملكة السبت (1 من ذي القعدة 1447 هـ الموافق 18 أبريل 2026 م).


وأكدت إيقاف إصدار تصاريح العمرة عبر منصة "نسك" لمواطني المملكة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمقيمين داخل المملكة وحاملي التأشيرات الأخرى من (السبت 1 ذي القعدة 1447 هـ الموافق 18 أبريل 2026 م) حتى (الأحد 14 ذي الحجة 1447 هـ الموافق 31 مايو 2026 م).


وشددت على عدم السماح بدخول مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها لحاملي التأشيرات بأنواعها كافة، باستثناء الحاصلين على تأشيرة الحج، وذلك اعتبارًا من (السبت 1 ذي القعدة 1447 هـ الموافق 18 أبريل 2026 م).


ودعت وزارة الداخلية إلى الالتزام بالتعليمات المنظمة لموسم حج هذا العام، والتعاون مع الجهات المعنية لتحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن، مؤكدة أن مخالفة هذه التعليمات تعرض مرتكبيها للعقوبات النظامية.

 
 


أحدث الأخبار

رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان يقر بهزيمة "مؤلمة" في الانتخابات التشريعية

عربي ودولي رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان يقر بهزيمة "مؤلمة" في الانتخابات التشريعية

مضيق هرمز

عربي ودولي الولايات المتحدة تعلن فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية تربية قصبة المفرق تستحدث تخصصات في مسار التعليم المهني التقني

أمين عام وزارة الأوقاف يتفقد عددًا من مساجد الطفيلة

أخبار محلية "أوقاف الرصيفة" تعقد عددا من الأنشطة التدريبية للأئمة والوعاظ

روسيا تفرض حظرًا على بعض صادرات الأسمدة الزراعية

عربي ودولي روسيا تعرب عن قلقها جراء انقطاع مفاوضات إقامة دولة فلسطينية مستقلة

السعودية تستعيد ضخ 7 ملايين برميل يومياً عبر خط أنابيب "شرق-غرب"

عربي ودولي السعودية تُعلن جملة من الاجراءات استعدادا للحج

تعيين الجنرال رومان غوفمان رسميا رئيسا للموساد الإسرائيلي

فلسطين تعيين الجنرال رومان غوفمان رسميا رئيسا للموساد الإسرائيلي

فرض حظر إلزامي على نقل الطيور في إيرلندا بعد تفشي إنفلونزا الطيور

عربي ودولي اجتماع طارئ للحكومة الإيرلندية لبحث تدابير احتواء ارتفاع أسعار المحروقات



 






