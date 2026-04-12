السعودية تُعلن جملة من الاجراءات استعدادا للحج

وتضمن الترتيبات والإجراءات بأنه اعتبارًا من يوم الاثنين 25 شوال 1447هـ الموافق 13 أبريل 2026م، يُشترط على المقيمين الراغبين في الدخول إلى العاصمة المقدسة الحصول على تصاريح رسمية من الجهات المختصة، وسيُمنع دخول غير الحاصلين على هذه التصاريح، ويُستثنى من ذلك من يحمل هوية مقيم صادرة من مكة المكرمة، أو من لديه تصريح حج، أو تصريح عمل في المشاعر المقدسة صادر إلكترونيًا من خلال “أبشر أفراد” و”بوابة مقيم” بالتكامل التقني مع منصة “تصريح”.
وأشارت الوزارة إلى أن آخر موعد لمغادرة القادمين بتأشيرة عمرة من المملكة السبت (1 من ذي القعدة 1447 هـ الموافق 18 أبريل 2026 م).
وأكدت إيقاف إصدار تصاريح العمرة عبر منصة "نسك" لمواطني المملكة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمقيمين داخل المملكة وحاملي التأشيرات الأخرى من (السبت 1 ذي القعدة 1447 هـ الموافق 18 أبريل 2026 م) حتى (الأحد 14 ذي الحجة 1447 هـ الموافق 31 مايو 2026 م).
وشددت على عدم السماح بدخول مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها لحاملي التأشيرات بأنواعها كافة، باستثناء الحاصلين على تأشيرة الحج، وذلك اعتبارًا من (السبت 1 ذي القعدة 1447 هـ الموافق 18 أبريل 2026 م).
ودعت وزارة الداخلية إلى الالتزام بالتعليمات المنظمة لموسم حج هذا العام، والتعاون مع الجهات المعنية لتحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن، مؤكدة أن مخالفة هذه التعليمات تعرض مرتكبيها للعقوبات النظامية.
أخبار متعلقة
-
رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان يقر بهزيمة "مؤلمة" في الانتخابات التشريعية
-
الولايات المتحدة تعلن فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية
-
روسيا تعرب عن قلقها جراء انقطاع مفاوضات إقامة دولة فلسطينية مستقلة
-
اجتماع طارئ للحكومة الإيرلندية لبحث تدابير احتواء ارتفاع أسعار المحروقات
-
رئيس الوزراء اللبناني: لبنان يعمل من أجل تأمين انسحاب إسرائيل من كامل أراضيه
-
نتنياهو عن لبنان: الحرب متواصلة وقضينا على "تهديد الاجتياح"
-
"يونيفيل" تقول إن دبابة إسرائيلية صدمت آلياتها في جنوب لبنان
-
هاييتي: 30 قتيلا إثر تدافع في موقع سياحي