السعودية تعلن عن زيادة أعداد المعتمرين

الوكيل الإخباري - أعلنت الهيئة العامة للإحصاء السعودية عن تحقيق ارتفاع ملحوظ في أعداد المعتمرين خلال الربع الثالث من عام 2024، حيث بلغ إجمالي عدد المعتمرين 6,254,751 معتمرًا، مسجلًا زيادة بنسبة 35% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي.

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وأظهرت الإحصاءات أن نسبة الذكور من إجمالي المعتمرين بلغت 57.4%، بينما شكلت الإناث 42.6%. كما تبين أن المعتمرين السعوديين يمثلون 10.7% من الإجمالي خلال الفترة.

وشهد عدد المعتمرين القادمين من الخارج ارتفاعًا بنسبة 29.2% مقارنة بالربع الثالث من عام 2023، حيث بلغ عددهم 3,348,512 معتمرًا. واستحوذ الذكور على 51% من هذا العدد، فيما بلغت نسبة الإناث 49%.



وفيما يتعلق بمعتمري الداخل، سجلت الإحصاءات ارتفاعًا بنسبة 42.4% مقارنة بالعام الماضي، ليصل إجمالي عددهم إلى 2,906,239 معتمرًا. وبلغ عدد السعوديين منهم 671,729 معتمرًا بنسبة 23.1%، في حين بلغ عدد غير السعوديين 2,234,510 معتمرًا بنسبة 76.9%. أما من حيث النوع، فقد شكل الذكور 64.8% من معتمري الداخل، بينما بلغت نسبة الإناث 35.2%.