 
الأحد 2024-12-29 11:12 ص
 

السعودية تعلن عن زيادة أعداد المعتمرين

ت
أرشيفية
الأحد، 29-12-2024 10:39 ص

الوكيل الإخباري - أعلنت الهيئة العامة للإحصاء السعودية عن تحقيق ارتفاع ملحوظ في أعداد المعتمرين خلال الربع الثالث من عام 2024، حيث بلغ إجمالي عدد المعتمرين 6,254,751 معتمرًا، مسجلًا زيادة بنسبة 35% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي.

اضافة اعلان

 

وأظهرت الإحصاءات أن نسبة الذكور من إجمالي المعتمرين بلغت 57.4%، بينما شكلت الإناث 42.6%. كما تبين أن المعتمرين السعوديين يمثلون 10.7% من الإجمالي خلال الفترة.

 

وشهد عدد المعتمرين القادمين من الخارج ارتفاعًا بنسبة 29.2% مقارنة بالربع الثالث من عام 2023، حيث بلغ عددهم 3,348,512 معتمرًا. واستحوذ الذكور على 51% من هذا العدد، فيما بلغت نسبة الإناث 49%.


وفيما يتعلق بمعتمري الداخل، سجلت الإحصاءات ارتفاعًا بنسبة 42.4% مقارنة بالعام الماضي، ليصل إجمالي عددهم إلى 2,906,239 معتمرًا. وبلغ عدد السعوديين منهم 671,729 معتمرًا بنسبة 23.1%، في حين بلغ عدد غير السعوديين 2,234,510 معتمرًا بنسبة 76.9%. أما من حيث النوع، فقد شكل الذكور 64.8% من معتمري الداخل، بينما بلغت نسبة الإناث 35.2%.

 

وئام

 
gnews

أحدث الأخبار

ةكحح

أخبار الشركات عروض مميزة لوداع عام 2024 واستقبال السنة الجديدة من "المركزية تويوتا"

ت

عربي ودولي السعودية تعلن عن زيادة أعداد المعتمرين

جانب من الجولة التفقدية

أخبار محلية حسان في مادبا لتفقد مشروع الممر السياحي

طائرة كوريا الجنوبية احترقت على المدرج

منوعات "جيجو" الكورية تعتذر عن كارثة الطائرة .. وتتعهد بالمساعدة

ا

عربي ودولي كوريا الشمالية تعين رئيسا جديدا للوزراء

لت

أخبار الشركات البنك العربي يكرّم موظفيه المتطوعين ضمن برنامجه للمسؤولية الاجتماعية "معاً"

تعبيرية

منوعات تحذير عالمي من لعبة "كرات الماء" للأطفال

ت

طب وصحة استطلاع رأي يكشف أهم مخاوف الأمريكيين في نهاية عام 2024



 




الأكثر مشاهدة