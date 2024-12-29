السعودية تعلن عن زيادة أعداد المعتمرين

وفيما يتعلق بمعتمري الداخل، سجلت الإحصاءات ارتفاعًا بنسبة 42.4% مقارنة بالعام الماضي، ليصل إجمالي عددهم إلى 2,906,239 معتمرًا. وبلغ عدد السعوديين منهم 671,729 معتمرًا بنسبة 23.1%، في حين بلغ عدد غير السعوديين 2,234,510 معتمرًا بنسبة 76.9%. أما من حيث النوع، فقد شكل الذكور 64.8% من معتمري الداخل، بينما بلغت نسبة الإناث 35.2%.
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