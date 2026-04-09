السعودية تعلن مقتل مواطن وإصابة سبعة اخرين في الهجمات الإيرانية على منشآت الطاقة

الوكيل الإخباري- أعلنت السعودية الخميس مقتل أحد مواطنيها وإصابة سبعة آخرين في الهجمات الإيرانية التي استهدفت منشآت الطاقة في أرجاء المملكة خلال الحرب في الشرق الأوسط.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة قوله إنّ "منشآت الطاقة الحيوية في المملكة تعرضت لاستهدافات متعددة مؤخرًا نتج عنها استشهاد أحد المواطنين من منسوبي الأمن الصناعي بالشركة السعودية للطاقة وإصابة سبعة مواطنين آخرين من منسوبي الشركة"، بدون أنّ يحدد مواقع استهدافهم.