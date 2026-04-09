الخميس 2026-04-09 11:08 م

السعودية تعلن مقتل مواطن وإصابة سبعة اخرين في الهجمات الإيرانية على منشآت الطاقة

علم السعودية
السعودية
 
الخميس، 09-04-2026 10:34 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت السعودية الخميس مقتل أحد مواطنيها وإصابة سبعة آخرين في الهجمات الإيرانية التي استهدفت منشآت الطاقة في أرجاء المملكة خلال الحرب في الشرق الأوسط.

اضافة اعلان


ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة قوله إنّ "منشآت الطاقة الحيوية في المملكة تعرضت لاستهدافات متعددة مؤخرًا نتج عنها استشهاد أحد المواطنين من منسوبي الأمن الصناعي بالشركة السعودية للطاقة وإصابة سبعة مواطنين آخرين من منسوبي الشركة"، بدون أنّ يحدد مواقع استهدافهم.


وبذلك، يرتفع عدد قتلى الهجمات الإيرانية في السعودية إلى ثلاثة، اثنان منهم عاملان آسيويان قتلا إثر سقوط مقذوف على موقع سكني في الخرج قرب الرياض.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

القصف الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت

الجيش الإسرائيلي يقول إنه بدأ استهداف "منصات إطلاق" لحزب الله في لبنان

روسيا تدرس فرض حظر على تصدير بعض أنواع الوقود

موسكو تدعو لتحقيق تسوية نهائية للنزاع بين أميركا وإيران

أمانة عمّان الكبرى

أمانة عمان تعلن إجراء تحويلات مرورية

توضيح صادر عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء

"الغذاء والدواء": الدواء الذي يحتوي على المادة الفعالة colchicine متوفر

الوكيل الإخباري- قالت ادارة الارصاد الجوية ان الطقس اليوم الاثنين سيكون بارد وغائم جزئياً إلى غائم، مع بقاء الفرصة خلال ساعات الصباح لهطول أمطار خفيفة في الأجزاء الغربية من المملكة، والرياح شمالية غ

الأكثر مشاهدة