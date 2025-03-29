السعودية تعلن موقفها من رصد هلال شوال وأول أيام عيد الفطر

الوكيل الإخباري- أكد المتراؤون في مرصد تمير بالمملكة العربية السعودية رؤية هلال شهر شوال في سماء المملكة من خلال التلسكوبات. اضافة اعلان





وسجل من رأى الهلال شهاداتهم لدى المحكمة العليا.



وينتظر بذلك قرار المحكمة العليا في السعودية لإعلان يوم غدٍ الأحد أول أيام شهر عيد الفطر المبارك.