السعودية تعلن موقفها من رصد هلال شوال وأول أيام عيد الفطر

وسجل من رأى الهلال شهاداتهم لدى المحكمة العليا.
وينتظر بذلك قرار المحكمة العليا في السعودية لإعلان يوم غدٍ الأحد أول أيام شهر عيد الفطر المبارك.
-
أخبار متعلقة
-
الإمارات تعلن الأحد أيام عيد الفطر السعيد
-
الدول العربية التي أعلنت الأحد أول أيام عيد الفطر
-
السعودية: الأحد أول أيام عيد الفطر
-
أول دولة عربية تعلن موعد عيد الفطر السعيد
-
شاهد - بدء رصد هلال شوال في مرصد تمير بالسعودية
-
مفاجأة.. دولة عربية قد تخالف الجميع وتحدد الثلاثاء أول أيام عيد الفطر
-
دول تعلن رسميًا موعد عيد الفطر المبارك لعام 2025 - تحديث
-
كشف محتوى رسالة سرية من ترامب إلى خامنئي