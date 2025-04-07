السعودية تفرض غرامة ضخمة على الحاج او المعتمر المخالف - تفاصيل

10:35 م

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الوكيل الإخباري- أعلنت السعودية أخيراً عن بدء تطبيق غرامات بحق الشركات والمؤسسات التي تقدم خدمات الحج والعمرة في حال تأخرت في إبلاغ الجهات المختصة عن أي حاج أو معتمر لم يغادر بعد انتهاء المدة المحددة لإقامته. اضافة اعلان





في الوقت ذاته بينت وزارة الداخلية السعودية أن الغرامات المالية تصل إلى 100 ألف ريال، كما ذكرت أن هذه الغرامات تزيد بتعدد الحجاج والمعتمرين المخالفين لمواعيد مغادرتهم.



إلى ذلك، شددت وزارة الداخلية السعودية على أهمية التزام شركات ومؤسسات خدمات الحجاج والمعتمرين بأنظمة وتعليمات الحج والعمرة في السعودية.