السعودية تفوز بحق تنظيم كأس العالم 2034

وحصل ملف السعودية 2034 على 419 نقطة من أصل 500، وهو الرقم الأكبر في تاريخ التصويت على تنظيم كأس العالم.
يشار إلى أن النسخة المقبلة من كأس العالم لعام 2026 ستقام في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك، في تنظيم مشترك بين الدول الثلاث.
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