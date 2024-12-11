السعودية تفوز بحق تنظيم كأس العالم 2034

الوكيل الإخباري- منح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) المملكة العربية السعودية حق تنظيم بطولة كأس العالم لعام 2034، في خطوة تُعد إنجازا كبيرا للسعودية التي ستستضيف هذا الحدث الرياضي العالمي.

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وحصل ملف السعودية 2034 على 419 نقطة من أصل 500، وهو الرقم الأكبر في تاريخ التصويت على تنظيم كأس العالم.