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السعودية تفوز بحق تنظيم كأس العالم 2034

فيفا
فيفا
الأربعاء، 11-12-2024 07:29 م

الوكيل الإخباري-    منح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) المملكة العربية السعودية حق تنظيم بطولة كأس العالم لعام 2034، في خطوة تُعد إنجازا كبيرا للسعودية التي ستستضيف هذا الحدث الرياضي العالمي.

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وحصل ملف السعودية 2034 على 419 نقطة من أصل 500، وهو الرقم الأكبر في تاريخ التصويت على تنظيم كأس العالم.


يشار إلى أن النسخة المقبلة من كأس العالم لعام 2026 ستقام في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك، في تنظيم مشترك بين الدول الثلاث.

 
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