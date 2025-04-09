السعودية تكتشف 14 حقلاً للزيت والغاز في الشرقية والربع الخالي

وأوضح وزير الطاقة أنه جرى اكتشاف حقل الزيت (الجبو) في المنطقة الشرقية بعدما تدفق الزيت العربي الخفيف جداً من البئر "الجبو-1" بمعدل (800) برميل في اليوم، كما اكتُشِف حقل الزيت (صياهد) بعدما تدفق الزيت العربي الخفيف جدًا في البئر (صياهد-2) بمعدل (630) برميلًا في اليوم، طبقاً لـ واس.
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