السعودية تكتشف 14 حقلاً للزيت والغاز في الشرقية والربع الخالي

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الوكيل الإخباري- أعلن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن شركة أرامكو السعودية اكتشفت 14 اكتشافاً جديداً لحقول ومكامن الزيت العربي والغاز الطبيعي في الشرقية والربع الخالي، إذ تمثلت في 6 حقول ومكمنين للزيت العربي، وحقلين وأربعة مكامن للغاز الطبيعي. اضافة اعلان





وأوضح وزير الطاقة أنه جرى اكتشاف حقل الزيت (الجبو) في المنطقة الشرقية بعدما تدفق الزيت العربي الخفيف جداً من البئر "الجبو-1" بمعدل (800) برميل في اليوم، كما اكتُشِف حقل الزيت (صياهد) بعدما تدفق الزيت العربي الخفيف جدًا في البئر (صياهد-2) بمعدل (630) برميلًا في اليوم، طبقاً لـ واس.