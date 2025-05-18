السعودية .. حليب الإبل قريباً إلى الصين

وكشف وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للثروة الحيوانية والسمكية علي الشيحي عن وجود مفاوضات جارية لتصدير حليب الإبل إلى السوق الصينية، في خطوة تعكس اهتمام المملكة بتوسيع صادراتها الغذائية وتنويع منافذها الاستثمارية العالمية.
وأشار الشيحي إلى أن الشركات السعودية أبرمت مجموعة من الاتفاقيات وعقود التوريد مع نظيراتها في الصين، تتضمن منتجات الحليب بمختلف أنواعه، إلى جانب المنتجات السمكية والتمور، ما يعكس تطوراً لافتاً في العلاقات التجارية بين البلدين واهتماماً متزايداً بالسوق الصينية كوجهة استراتيجية للمنتجات السعودية.
وأضاف: "في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي، تم طرح نحو 23 فرصة استثمارية داخل المملكة أمام القطاع الصيني، ما يفتح المجال أمام مزيد من الشراكات التي تدعم التنمية الزراعية والحيوانية، وتُسهم في تعزيز الأمن الغذائي والتبادل التجاري بين الرياض وبكين".
روسيا اليوم
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