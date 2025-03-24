السعودية.. رقم مليوني لزوار المسجد الحرام يوم أمس

الوكيل الإخباري- أعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أن إجمالي قاصدي الحرم المكي يوم أمس بلغ 3,101,140 مصل ومعتمر.

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