السعودية.. رقم مليوني لزوار المسجد الحرام يوم أمس

وأوضحت أن عدد المصلين في صلاة الفجر بلغ 592,103 وفي صلاة الظهر 518,090 وفي صلاة العصر 547,695 وفي صلاة المغرب 710,524 وفي صلاة العشاء والتراويح 732,728.
وذكرت أن إجمالي أعداد المستفيدين من العربات بلغ 40,540 فيما بلغت أعداد المعتمرين من الأبواب الرئيسية باب (1) الملك عبدالعزيز 235,810 معتمرين، وباب (17) السلام 32,369 معتمرا, وباب (33) الحديبية 69,596 معتمرا وباب (40) العمرة 111,421 معتمرا وباب (79) الملك فهد 172,771 معتمرا, ليبلغ إجمالي المعتمرين من الأبواب الرئيسية 662,507 معتمرين.
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