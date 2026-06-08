الإثنين 2026-06-08 08:43 ص

السعودية .. سماع دوي انفجارات وبيان من منصة الإنذار المبكر في حالات الطوارئ

السعودية .. سماع دوي انفجارات وبيان من منصة الإنذار المبكر في حالات الطوارئ
السعودية .. سماع دوي انفجارات وبيان من منصة الإنذار المبكر في حالات الطوارئ
 
الإثنين، 08-06-2026 07:01 ص
الوكيل الإخباري-   أهابت السلطات السعودية بمواطنيها في المملكة العربية السعودية باتباع الإرشادات الصادرة عنها في حالات الطوارئ، في ظل المواجهات الإيرانية الإسرائيلية وسماع دوي انفجارات في البلاد.اضافة اعلان


وأصدرت "المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ" في السعودية بيانًا أهابت من خلاله بالمواطنين السعوديين في المملكة باتباع الإرشادات الصادرة عنها، مشددةً على ضرورة الالتزام بالهدوء واتباع التعليمات الرسمية، والتوجه فورًا إلى أقرب مكان آمن (داخل مبنى أو غرفة داخلية بعيدًا عن النوافذ) والبقاء فيه حتى زوال الخطر.

وأشار البيان أيضًا إلى أنه "في حال وصلتكم رسائل تحذيرية من المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ"، فاتبعوا الإرشادات التالية المتمثلة في "الابتعاد عن الأماكن المكشوفة والزجاج والأسقف في الشرفات أو الأسطح".

وأيضًا "الاختباء في الحمام أو في أقرب مبنى أو الاحتماء خلف ساتر صلب، وتجنب التجمهر والتصوير نهائيًا، والابتعاد عن المواقع الخطيرة".

وأضافت المنصة: "عند وصول رسالة التذكير وأنت في المركبة، توقف على جانب الطريق بعيدًا عن الجسور والمباني الشاهقة".

وقالت: "عند ملاحظة خطر، اتصل برقم الطوارئ (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، و(998) في بقية مناطق المملكة".

واختتمت: "اتباع التعليمات التي تصدرها الجهات المختصة عبر القنوات الرسمية".

وقبل ساعات، أفادت وسائل إعلام بسماع دوي انفجارات في قاعدة "الأمير سلطان الجوية" في الخرج وسط السعودية.

ويأتي ذلك في ظل استئناف الضربات بين إيران وإسرائيل منذ مساء أمس الأحد، بعد أن قررت إيران استهداف إسرائيل ردًا على ما قالت إنه استهداف إسرائيل أمس للضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.

 
 


gnews

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