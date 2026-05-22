السعودية: عقوبات مغلظة وغرامات مالية للمخالفين لأنظمة الحج

الوكيل الإخباري- شددت وزارة الداخلية السعودية اليوم الجمعة، على أن المقيمين المخالفين لشرط الحصول على تصريح للحج سيعاقبون بغرامة مالية تصل إلى 20 ألف ريال، والترحيل والمنع من دخول المملكة لمدة 10 سنوات، مؤكدة أن الحصول على تصريح حج نظامي شرط أساسي لأداء فريضة الحج.

