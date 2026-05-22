السعودية: عقوبات مغلظة وغرامات مالية للمخالفين لأنظمة الحج

الوكيل الإخباري-   شددت وزارة الداخلية السعودية اليوم الجمعة، على أن المقيمين المخالفين لشرط الحصول على تصريح للحج سيعاقبون بغرامة مالية تصل إلى 20 ألف ريال، والترحيل والمنع من دخول المملكة لمدة 10 سنوات، مؤكدة أن الحصول على تصريح حج نظامي شرط أساسي لأداء فريضة الحج.

وأهابت وزارة الداخلية بالجميع الالتزام بالتعليمات المنظمة لموسم حج هذا العام (1447هـ) والتعاون مع الجهات المختصة لتحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن، مشيرة أن مخالفة هذه التعليمات تعرض مرتكبيها للعقوبات النظامية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) .

 
 


