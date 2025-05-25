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السعودية: غرامة قاسية بحق كل من يقوم بإيواء حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة

علم السعودية
السعودية
 
الأحد، 25-05-2025 04:44 م

الوكيل الإخباري-    أكدت وزارة الداخلية السعودية تطبيق غرامة مالية تصل إلى (100,000) ريال سعودي بحق كل من يقوم أو يحاول إيواء حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة في أي مكان مخصص للسكن (الفنادق والشقق والسكن الخاص، ودور الإيواء ومواقع إسكان الحجاج، وغيرها)، أو التستر عليهم أو تقديم أي مساعدة لهم تؤدي إلى بقائهم في مدينة مكة المكرمة، والمشاعر المقدسة بداية من اليوم (الأول) من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ (14) من شهر ذي الحجة. وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص المخالفين الذين يتم إيواؤهم أو التستر عليهم أو تقديم المساعدة لهم، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الأحد.

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ودعت وزارة الداخلية إلى الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج التي تهدف إلى المحافظة على أمن وسلامة الحجاج لأداء مناسكهم بيسر وطمأنينة.

 
gnews

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