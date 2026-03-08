الأحد 2026-03-08 09:12 م

السعودية: قتيلان بمقذوف عسكري سقط على موقع سكني بالخرج

الأحد، 08-03-2026 07:34 م

الوكيل الإخباري- أعلن الدفاع المدني السعودي مقتل اثنين وإصابة 12 مقيما إثر سقوط مقذوف عسكري على موقع سكني بمحافظة الخرج.

ولم تعلن السعودية أي تفاصيل إضافية عن الحادثة.

 

 
 


