السعودية.. مصرع شخص وإصابة 10 آخرين في تصادم 20 مركبة

الوكيل الإخباري- أعلن المرور السعودي اليوم السبت، أنه باشر حادث اصطدام 20 مركبة على طريق مكة المكرمة بمدينة الرياض، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 10 آخرين.

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