السعودية.. مصرع شخص وإصابة 10 آخرين في تصادم 20 مركبة

وأضاف: "نتج عن الحادث 10 إصابات وحالة وفاة، وتم إنقاذ حالة احتجاز من الدفاع المدني السعودي، كما تم اتخاذ الإجراءات النظامية".
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