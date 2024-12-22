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السعودية.. مصرع شخص وإصابة 10 آخرين في تصادم 20 مركبة

تعبيرية
تعبيرية
الأحد، 22-12-2024 12:47 ص

الوكيل الإخباري-   أعلن المرور السعودي اليوم السبت، أنه باشر حادث اصطدام 20 مركبة على طريق مكة المكرمة بمدينة الرياض، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 10 آخرين.

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وفي حسابه على منصة "إكس"، قال "المرور السعودي": "المرور السعودي يباشر حادث اصطدام 20 مركبة على طريق مكة المكرمة بمدينة الرياض في حينه".

وأضاف: "نتج عن الحادث 10 إصابات وحالة وفاة، وتم إنقاذ حالة احتجاز من الدفاع المدني السعودي، كما تم اتخاذ الإجراءات النظامية".

 
gnews

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