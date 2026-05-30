السبت 2026-05-30 07:40 م

السعودية .. منصة "سواهر" تدير الحشود في الحج بـ5 آلاف كاميرا وتقنيات ذكاء اصطناعي

السبت، 30-05-2026 06:54 م
الوكيل الإخباري-   عكست منصة "سواهر" في موسم حج 1447هـ مستوى التقدم التقني الذي تقوده الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" بالشراكة مع وزارة الداخلية، من خلال تشغيل أكثر من 5 آلاف كاميرا في 80 موقعًا، مدعومة بـ 31 لوحة بيانات و16 خوارزمية ذكاء اصطناعي وبمشاركة أكثر من 600 مستخدم.اضافة اعلان


وتهدف هذه المنظومة إلى رفع كفاءة إدارة الحشود وتعزيز الجاهزية الأمنية في المشاعر المقدسة ومنافذها.

وتُعد المنصة ركيزة أساسية في المراقبة الذكية، حيث تربط الكاميرات بغرف عمليات متقدمة تعمل على مدار الساعة للمتابعة الفورية للمواقع عالية الكثافة، وتسهم في دعم اتخاذ القرار عبر تحليل البيانات اللحظية لحركة الحشود ورصد التدفقات البشرية، إلى جانب تمكين الجهات المختصة من الاستجابة السريعة للمتغيرات وإحصاء الحجاج بدقة لتقليل الازدحام، وتوفير تجربة حج آمنة وميسّرة.
 
 


