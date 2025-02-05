 
الأربعاء 2025-02-05 08:27 ص
 

السعودية: موقفنا بشأن قيام الدولة الفلسطينية ثابت لا يتزعزع

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان
الأربعاء، 05-02-2025 08:23 ص
الوكيل الإخباري-   قالت وزارة الخارجية السعودية إن موقف المملكة من قيام الدولة الفلسطينية راسخ وثابت، وليس محل تفاوض أو مزايدات، وذلك ردًا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة التي قال فيها إن السعودية لا تطالب بدولة فلسطينية.اضافة اعلان


وأضافت الخارجية السعودية، في بيان، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أكد هذا الموقف (قيام دولة فلسطينية) بشكل واضح وصريح خلال الخطاب الذي ألقاه في 18 سبتمبر/أيلول الماضي، وخلال قمة الرياض في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وقالت الوزارة إن ولي العهد شدد على أن السعودية لن تتوقف عن عملها الدؤوب في سبيل قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وأن المملكة لن تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل دون ذلك.

وأضافت أن ولي العهد حث الدول المحبة للسلام على الاعتراف بدولة فلسطين، كما أكد أهمية حشد المجتمع الدولي لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، التي عبرت عنها قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، باعتبار فلسطين مؤهلة للعضوية الكاملة للأمم المتحدة.

وشدد بيان الخارجية السعودية على ما سبق أن أعلنته المملكة من رفضها القاطع المساس بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، سواء من خلال سياسات الاستيطان الإسرائيلي أو ضم الأراضي الفلسطينية أو السعي لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.

وأكد البيان أن واجب المجتمع الدولي اليوم هو العمل على رفع المعاناة الإنسانية القاسية التي يرزح تحت وطأتها الشعب الفلسطيني الذي سيظل متمسكًا بأرضه ولن يتزحزح عنها.

وأكدت الخارجية السعودية أن هذا الموقف الثابت ليس محل تفاوض أو مزايدات، وأن السلام الدائم والعادل لا يمكن تحقيقه دون حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، وهذا ما تم إيضاحه للإدارات الأمريكية السابقة والحالية.

الجزيرة
 
gnews

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