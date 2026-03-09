السعودية: نحتفظ بحقنا في اتخاذ الإجراءات التي تكفل حماية أمننا

وأفادت وزارة الخارجية السعودية في بيان "تجدد وزارة الخارجية إدانة المملكة العربية السعودية القاطعة للاعتداءات الإيرانية ضد المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعدد من الدول العربية والإسلامية والصديقة، والتي لا يمكن قبولها أو تبريرها بأي حال".
وأكدت السعودية "احتفاظها بحقها الكامل في اتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل حماية أمنها وسيادتها وسلامة المواطنين والمقيمين، وردع العدوان".
وأضاف البيان "مهاجمة الأعيان المدنية والمطارات والمنشآت النفطية لا تدل إلا على الإصرار على تهديد الأمن والاستقرار، والانتهاك السافر للمواثيق الدولية والقانون الدولي".
وتشن إسرائيل والولايات المتحدة ضربات جوية على إيران منذ السبت 28 شباط، أدت إلى مقتل المرشد الأعلى الإيراني، ومنذ ذلك الحين تردّ طهران بضرب إسرائيل ودول في المنطقة بصواريخ وطائرات مسيّرة.
-
أخبار متعلقة
-
مصفاة النفط الرئيسية في البحرين تعلن حالة القوة القاهرة
-
كم ستطول هذه الحرب ؟ مصادر توضح المدة والأهداف
-
قطر: إلقاء القبض على أكثر من 300 شخص بسبب تداول معلومات مضللة وشائعات
-
ماليزيا: نستطيع الحفاظ على سعر الوقود المدعوم لمدة شهرين على الأقل
-
من هو مجتبى خامنئي المرشد الثالث لإيران ؟
-
إصابة 32 مدنيا في البحرين بهجوم مسيّرات إيرانية
-
السعودية تعترض 4 مسيّرات في الربع الخالي متجهة لحقل شيبة النفطي
-
هيومن رايتس ووتش تتهم إسرائيل باستخدام الفوسفور الأبيض في لبنان