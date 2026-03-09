الإثنين 2026-03-09 11:08 ص

السعودية: نحتفظ بحقنا في اتخاذ الإجراءات التي تكفل حماية أمننا

الإثنين، 09-03-2026 08:53 ص
الوكيل الإخباري-   أدانت المملكة العربية السعودية، الاثنين، الهجمات الإيرانية ضدها وضد دول الخليج، بعد إحباط هجمات متكررة استهدفت حقل شيبة النفطي في شرق السعودية، ومع دخول هجمات طهران على الخليج يومها العاشر.اضافة اعلان


وأفادت وزارة الخارجية السعودية في بيان "تجدد وزارة الخارجية إدانة المملكة العربية السعودية القاطعة للاعتداءات الإيرانية ضد المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعدد من الدول العربية والإسلامية والصديقة، والتي لا يمكن قبولها أو تبريرها بأي حال".

وأكدت السعودية "احتفاظها بحقها الكامل في اتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل حماية أمنها وسيادتها وسلامة المواطنين والمقيمين، وردع العدوان".

وأضاف البيان "مهاجمة الأعيان المدنية والمطارات والمنشآت النفطية لا تدل إلا على الإصرار على تهديد الأمن والاستقرار، والانتهاك السافر للمواثيق الدولية والقانون الدولي".

وتشن إسرائيل والولايات المتحدة ضربات جوية على إيران منذ السبت 28 شباط، أدت إلى مقتل المرشد الأعلى الإيراني، ومنذ ذلك الحين تردّ طهران بضرب إسرائيل ودول في المنطقة بصواريخ وطائرات مسيّرة.
 
 


