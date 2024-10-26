السعودية: ندين ونستنكر الاستهداف العسكري الإسرائيلي الذي تعرضت له إيران

الوكيل الإخباري- أعلنت المملكة العربية السعودية أنها تدين وتستنكر الاستهداف العسكري الإسرائيلي الذي تعرضت له إيران مشيرة إلى أنه انتهاك لسيادتها ومخالفة للقوانين والأعراف الدولية.



وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية السعودية: "تعرب المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها للاستهداف العسكري الذي تعرضت له الجمهورية الإسلامية الإيرانية والذي يعد انتهاكا لسيادتها ومخالفة للقوانين والأعراف الدولية".



وأضاف البيان: "تؤكد المملكة على موقفها الثابت في رفضها لاستمرار التصعيد في المنطقة وتوسع رقعة الصراع الذي يهدد أمن واستقرار دول المنطقة وشعوبها".

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وحثّت المملكة العربية السعودية كافة الأطراف على التحلي بأقصى درجات ضبط النفس وخفض التصعيد، محذرة من عواقب استمرار الصراعات العسكرية في المنطقة.



واختتم البيان: "تدعو المملكة المجتمع الدولي والأطراف المؤثرة والفاعلة للاضطلاع بأدوارهم ومسؤولياتهم تجاه خفض التصعيد وإنهاء الصراعات في المنطقة".