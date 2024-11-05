السعودية والعراق يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون العسكري

الوكيل الإخباري- استقبل وزير الدفاع السعودي، خالد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، نظيره العراقي ثابت العباسي، والوفد الأمني المرافق له في العاصمة الرياض.



وذكرت وزارة الدفاع السعودية في بيان رسمي أن وزيري الدفاع السعودي والعراقي وقعا مذكرة تفاهم وتعاون عسكري مشترك بين الرياض وبغداد.

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واستعرض الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في المجال الدفاعي، وبحثا مستجدات المنطقة "الشرق لأوسط" والجهود المبذولة لخفض التصعيد وتداعياته بما يسهم في الحفاظ على أمنها واستقرارها، كما بحثا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين السعودية والعراق.

RT