السعودية .. وفاة الامير نواف بن نايف

الوكيل الإخباري- أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الإثنين، عن وفاة الأمير نواف بن نايف بن ممدوح بن عبدالعزيز آل سعود.





وأشار الديوان الملكي إلى أنه سيصلى على الأمير نواف يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 9 / 12 / 1447هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض





