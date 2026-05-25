السعودية .. وفاة الامير نواف بن نايف

الإثنين، 25-05-2026 09:41 م
الوكيل الإخباري-   أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الإثنين، عن وفاة الأمير نواف بن نايف بن ممدوح بن عبدالعزيز آل سعود.اضافة اعلان


وأشار الديوان الملكي إلى أنه سيصلى على الأمير نواف يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 9 / 12 / 1447هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض
 
 


