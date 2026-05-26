السعودية: 1.707.301 حاج وحاجة إجمالي عدد الحجاج هذا العام

07:12 م

الوكيل الإخباري- أعلنت الهيئة العامة للإحصاء السعودية ،الثلاثاء، أن إجمالي أعداد الحجاج هذا العام بلغ 1,707,301 حاجّ وحاجَّة، منهم (1,546,655) حاجًّا وحاجَّة، قدموا من خارج السعودية عبر المنافذ المختلفة، فيما بلغ عدد حجاج الداخل (160,646) حاجًّا وحاجَّة، من المواطنين والمقيمين. اضافة اعلان





وبيَّنت الهيئة في نتائجها الإحصائية لحج هذا العام أن عدد الحجاج الذكور من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج بلغ (893,396) حاجًّا، بينما بلغ عدد الحاجَّات الإناث من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج (813,905) حاجَّات.





