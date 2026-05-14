السعودية: 100 ألف ريال غرامة لمؤوي مخالفي الحج

الوكيل الإخباري- شددت وزارة الداخلية السعودية على تطبيق غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال بحق كل من يؤوي حاملي تأشيرات الزيارة بمختلف أنواعها في أي موقع مخصص للسكن، بما يشمل الفنادق، والشقق، والسكن الخاص، ودور الإيواء، ومواقع إسكان الحجاج، أو يتستر عليهم أو يقدم لهم أي مساعدة تؤدي إلى بقائهم في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وذلك اعتباراً من الأول من شهر ذي القعدة وحتى نهاية يوم 14 ذي الحجة.

وأكدت الوزارة أن الغرامات تتعدد بتعدد الأشخاص المخالفين الذين يتم إيواؤهم أو التستر عليهم أو تقديم المساعدة لهم.