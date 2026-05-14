الجمعة 2026-05-15 12:09 ص

السعودية: 100 ألف ريال غرامة لمؤوي مخالفي الحج

السعودية تدعو إلى "عدم التصعيد" مع ترنح وقف النار الأميركي الإيراني
السعودية
 
الخميس، 14-05-2026 11:11 م

الوكيل الإخباري-   شددت وزارة الداخلية السعودية على تطبيق غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال بحق كل من يؤوي حاملي تأشيرات الزيارة بمختلف أنواعها في أي موقع مخصص للسكن، بما يشمل الفنادق، والشقق، والسكن الخاص، ودور الإيواء، ومواقع إسكان الحجاج، أو يتستر عليهم أو يقدم لهم أي مساعدة تؤدي إلى بقائهم في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وذلك اعتباراً من الأول من شهر ذي القعدة وحتى نهاية يوم 14 ذي الحجة.

اضافة اعلان


وأكدت الوزارة أن الغرامات تتعدد بتعدد الأشخاص المخالفين الذين يتم إيواؤهم أو التستر عليهم أو تقديم المساعدة لهم.


ودعت الجميع إلى الالتزام بالتعليمات المنظمة لموسم حج 1447هـ، والتعاون مع الجهات المختصة بما يحقق أمن وسلامة ضيوف الرحمن، محذرة من أن مخالفة هذه التعليمات تستوجب العقوبات النظامية.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب: الصين وافقت على شراء 200 طائرة من شركة بوينغ

ل

أخبار محلية مدرب النشامى: يزن النعيمات وقع لنادي شباب الأهلي الإماراتي

ىت

أخبار محلية مدرب النشامى: سنلعب مع سويسرا وكولومبيا قبل كأس العالم

ت

أخبار محلية مدرب النشامى: صيصا يقدم مستوى متباين وهناك لاعبين أفضل منه

السعودية تدعو إلى "عدم التصعيد" مع ترنح وقف النار الأميركي الإيراني

عربي ودولي السعودية: 100 ألف ريال غرامة لمؤوي مخالفي الحج

ب

أخبار محلية مدرب النشامى: ما حدث مع أبو ليلى مؤخرا غير مقبول

ب

أخبار محلية السلامي: يصعب تعويض يزن النعيمات.. وبني عودة والسميري لن يشاركا بكأس العالم

ب

أخبار محلية السلامي: أحرص على عدم ظلم اللاعبين في تشكيلة النشامى



 
 






الأكثر مشاهدة

 