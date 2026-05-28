السعودية: 13 عملية قلب مفتوح و28 ألف حالة طارئة في الحج

الوكيل الإخباري- كشفت وزارة الصحة السعودية، أن الحالة الصحية العامة للحجاج مستقرة، دون تسجيل المنظومة الصحية في موسم حج هذا العام أي حالات تفشٍ أو تهديدات صحية مؤثرة.

وأوضحت الوزارة أن عدد حجاج موسم الحج بلغ 1,707,301 حاج وحاجّة، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، بينهم نحو 1,546,655 حاجًا قدموا من خارج المملكة عبر المنافذ المختلفة.



وفي إطار المنظومة الصحية، استقبل مركز الاتصال الموحد (937) التابع لوزارة الصحة أكثر من مليون اتصال بـ7 لغات مختلفة منذ بداية موسم الحج وحتى اليوم العاشر من ذي الحجة، تشمل العربية والإنجليزية والإندونيسية والتركية والفرنسية والفارسية والأوردية.



وأشارت الوزارة إلى أن المركز يسهّل وصول الحجاج إلى الخدمات الصحية، بما ينسجم مع مستهدفات برنامج التحول في القطاع الصحي وبرنامج “خدمة ضيوف الرحمن” المنبثقين من رؤية المملكة 2030.



ولفتت إلى أن الاتصالات تنوعت بين الاستفسارات والاستشارات الطبية، والتوعية بالإجهاد الحراري والأمراض المزمنة والإجراءات الوقائية، إضافة إلى استقبال البلاغات الصحية عبر كوادر مؤهلة وأنظمة تقنية تدعم سرعة الاستجابة وجودة الخدمة.



ودعت وزارة الصحة الحجاج إلى الاستفادة من خدمات مركز (937) عند الحاجة للاستفسارات أو الاستشارات الطبية أو رفع البلاغات العاجلة، مؤكدة استمرار تقديم الخدمات على مدار الساعة لضمان سلامة الحجاج وتمكينهم من أداء مناسكهم بصحة وطمأنينة.



كما أعلنت الوزارة عن تقديم أكثر من 1.2 مليون خدمة صحية حتى اليوم العاشر من ذي الحجة، ضمن جهودها لتعزيز جودة الخدمات الصحية وتحسين الوصول إليها، بما يضمن الحفاظ على صحة الحجاج.



وأظهرت بيانات الصحة وصول إجمالي المستفيدين من خدمات المراكز الصحية والرعاية العاجلة إلى 41,178 مستفيدًا، فيما استقبلت أقسام الطوارئ 28,817 حالة، وراجع العيادات الخارجية 4,379 مستفيدًا، إلى جانب تنويم 4,013 حالة في المستشفيات، وإجراء 318 عملية جراحية، منها 222 عملية قسطرة قلبية و13 عملية قلب مفتوح.