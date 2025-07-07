السفارة الأمريكية تحذر من السفر إلى لبنان

وتضمّن التحذير الإشارة إلى منع موظفي السفارة في بيروت من السفر لأغراض شخصية دون إذن مسبق، مع إمكانية فرض قيود سفر إضافية على الموظفين الأمريكيين الخاضعين لمسؤولية رئيس البعثة الأمنية، وذلك بإشعار قصير أو دون إشعار، بسبب تزايد التهديدات الأمنية.
وأوضح البيان أن المواطنين الأمريكيين في لبنان يجب أن يكونوا على دراية بأن موظفي السفارة القنصليين قد لا يتمكنون دائمًا من التنقل لمساعدتهم، لافتًا إلى أن التهديد الذي يتعرض له موظفو الحكومة الأمريكية في بيروت خطير بما يكفي لفرض إجراءات أمنية مشددة على حياتهم اليومية، والتي يمكن تعديلها في أي وقت دون إشعار مسبق.
وفي سياق التحذير، أشار البيان إلى استمرار التهديدات منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى"، مؤكّدًا أن "الجماعات الإرهابية تواصل التخطيط لهجمات محتملة في لبنان"، قد تُنفذ دون سابق إنذار، وتستهدف مواقع سياحية ومراكز نقل وأسواقًا تجارية ومنشآت حكومية.
كما أفاد البيان بأن السلطات الأمنية اللبنانية سجّلت ارتفاعًا في معدلات جرائم العنف، بما فيها العنف السياسي، مشيرًا إلى وجود دوافع سياسية خلف العديد من جرائم القتل التي لم تُحل.
وحثت السفارة المواطنين الأمريكيين على تجنّب المظاهرات، وتوخي الحذر عند التواجد بالقرب من التجمعات أو الاحتجاجات، لما قد تنطوي عليه من مخاطر تحوّلها السريع إلى أعمال عنف دون سابق إنذار.
كما دعا البيان إلى مغادرة جنوب لبنان وتجنّب المناطق الحدودية مع سوريا ومخيمات اللاجئين، في حال وجودهم هناك.
روسيا اليوم
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