الخميس 2026-03-19 07:20 م

السفارة الأمريكية تدعو مواطنيها لمغادرة السعودية

وجاء ذلك في تنبيه أمني محدث بتاريخ 18 مارس 2026، أوضحت فيه السفارة أن المجال الجوي السعودي لا يزال مفتوحا وأن الرحلات التجارية مستمرة من المطارات الرئيسية، مع التحذير من احتمال حدوث تغييرات مفاجئة في
الخميس، 19-03-2026 01:24 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت السفارة الأمريكية في السعودية أنها تشجع مواطنيها على مغادرة المملكة عبر الرحلات التجارية إذا كان ذلك آمنا، في ظل التطورات الأمنية الجارية بالمنطقة.

وجاء ذلك في تنبيه أمني ، أوضحت فيه السفارة أن المجال الجوي السعودي لا يزال مفتوحا وأن الرحلات التجارية مستمرة من المطارات الرئيسية، مع التحذير من احتمال حدوث تغييرات مفاجئة في جداول الرحلات بسبب الأوضاع الأمنية.

تأتي دعوة السفارة الأمريكية لمواطنيها بمغادرة السعودية في سياق تصعيد واسع في تحذيرات واشنطن لمواطنيها في الشرق الأوسط منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران أواخر فبراير/شباط 2026.

 
 


