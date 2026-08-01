السبت 2026-08-01 03:06 م

السفارة الأمريكية في إسرائيل تحذر من مخاطر أمنية وتدعو رعاياها إلى توخي الحذر

السفارة الأمريكية في إسرائيل تحذر من مخاطر أمنية وتدعو رعاياها إلى توخي الحذر
السفارة الأمريكية في إسرائيل تحذر من مخاطر أمنية وتدعو رعاياها إلى توخي الحذر
 
السبت، 01-08-2026 02:12 م

الوكيل الإخباري-  حذرت السفارة الأمريكية في إسرائيل من استمرار تعقيد الأوضاع الأمنية في الشرق الأوسط، مشيرة إلى احتمال حدوث تصعيد غير متوقع في ظل التوترات المتزايدة في المنطقة.

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ودعت السفارة المواطنين الأمريكيين الموجودين في الشرق الأوسط إلى توخي أقصى درجات الحذر واليقظة، والاستعداد لاحتمال إلغاء الرحلات الجوية وإغلاق المجال الجوي بشكل متكرر، كما طالبت الأمريكيين الموجودين خارج المنطقة بإعادة النظر بجدية في السفر إليها أو العبور عبرها.


وأضافت أن إيران والجماعات المدعومة منها قد تستهدف مصالح أمريكية أو مواقع مرتبطة بالولايات المتحدة في أنحاء مختلفة من العالم، بما في ذلك الشركات والمؤسسات الأمريكية، داعية المواطنين الأمريكيين في المنطقة إلى الاستعداد والنظر في خيار المغادرة في حال حدوث أي تصعيد.

 
 


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