السفارة الأمريكية في إسرائيل تحذر من مخاطر أمنية وتدعو رعاياها إلى توخي الحذر

الوكيل الإخباري- حذرت السفارة الأمريكية في إسرائيل من استمرار تعقيد الأوضاع الأمنية في الشرق الأوسط، مشيرة إلى احتمال حدوث تصعيد غير متوقع في ظل التوترات المتزايدة في المنطقة.

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ودعت السفارة المواطنين الأمريكيين الموجودين في الشرق الأوسط إلى توخي أقصى درجات الحذر واليقظة، والاستعداد لاحتمال إلغاء الرحلات الجوية وإغلاق المجال الجوي بشكل متكرر، كما طالبت الأمريكيين الموجودين خارج المنطقة بإعادة النظر بجدية في السفر إليها أو العبور عبرها.