السفارة الأمريكية في العراق: "كتائب حزب الله" تقف وراء اقتحام مبنى حكومي ببغداد

وجاء ذلك في بيان صادر عن السفارة الأمريكية بشأن اقتحام مكتب تابع لوزارة الزراعة في بغداد، الأحد، والذي أسفر عن مقتل ضابط شرطة ومدني.
وأضافت السفارة في البيان: "نقدّم تعازينا لعوائل الضحايا الذين قُتلوا على يد كتائب حزب الله التي تندرج ضمن قوات "الحشد الشعبي"، وذلك في 27 يوليو في إحدى دوائر وزارة الزراعة في بغداد".
وأردف: "نشعر بالحزن لفقدان الأرواح، والذي شمل عنصرًا من الشرطة الاتحادية ومدنيًا بريئًا، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين".
ودعا البيان الحكومة العراقية إلى "اتخاذ إجراءات لتقديم هؤلاء الجناة وقادتهم إلى العدالة دون تأخير".
وأكد أن "المساءلة أمرٌ أساسي للحفاظ على سيادة القانون ومنع تكرار أعمال العنف".
والأحد، قالت وزارة الداخلية إن "مجموعة مسلحة أقدمت على اقتحام إحدى دوائر وزارة الزراعة في جانب الكرخ (غربي بغداد)، تزامنًا مع مباشرة مدير جديد لمهامه في الدائرة وأثناء انعقاد اجتماع إداري، ممّا تسبب بحالة من الذعر بين الموظفين الذين استنجدوا بالقوات الأمنية"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
وتوجّهت قوة أمنية إلى موقع الحادث وفق الداخلية، وتعرضت القوة لإطلاق نار مباشر من قبل المسلحين، ما أدى إلى إصابة عدد من الضباط والمنتسبين بجروح مختلفة، وتم القبض على 14 مسلحًا.
وأفادت قيادة العمليات المشتركة في بيان بأنه عند تدقيق هويات المُلقى القبض عليهم، تبيّن أنهم ينتمون إلى اللواءين 45 و46 بالحشد الشعبي.
وأوضحت أنه "تمّت إحالتهم إلى القضاء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".
وبحسب "الأناضول"، فإن الحادثة وقعت عندما رفض مدير إدارة الزراعة المُقال تسليم مهامه إلى المدير المُعيّن مكانه.
وعلى إثر المشادّة الكلامية اندلعت اشتباكات بين عناصر "كتائب حزب الله" وقوات الشرطة التي وصلت إلى مكان الحادث.
وأسفرت الاشتباكات عن مقتل شرطي وسائق سيارة أجرة صادف عبوره مكان الحادث.
روسيا اليوم
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