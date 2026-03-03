السفارة الأمريكية في الكويت تعلن الإغلاق حتى إشعار آخر

09:44 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت السفارة الأميركية في الكويت، الثلاثاء، إغلاق أبوابها حتى إشعار آخر، غداة رصد تصاعد الدخان من مقرّها عقب هجمات إيرانية.





وقالت السفارة في بيان نشرته على منصة إكس إنه نظرا للتوترات الإقليمية المستمرة، ستُغلق السفارة الأميركية في الكويت حتى إشعار آخر.



وأضافت السفارة، "ألغينا كل المواعيد القنصلية العادية والطارئة".



وتشن إسرائيل والولايات المتحدة ضربات جوية على إيران منذ السبت، أدت لمقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، ومنذ ذلك الحين، ترد طهران بضرب إسرائيل ودول في المنطقة بصواريخ وطائرات مسيرة.





