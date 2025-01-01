 
الأربعاء 2025-01-01 08:34 م
 

السفارة الأمريكية في دمشق: أصبح لدى السوريين فرصة لإعادة بناء وطنهم

دمشق
دمشق
الأربعاء، 01-01-2025 07:35 م
الوكيل الإخباري-   أكدت السفارة الأمريكية في دمشق، في بيان بمناسبة دخول عام 2025، دعم الولايات المتحدة الكامل للشعب السوري وتطلعها إلى مستقبل أكثر إشراقًا للبلاد.اضافة اعلان


وجاء في البيان: "بعد خمسة عقود من طغيان نظام الأسد، أصبح لدى السوريين فرصة نادرة لإعادة بناء وطنهم وتحقيق التغيير."

وأضافت السفارة أن الولايات المتحدة ملتزمة بالعمل مع الشعب السوري لمساعدته على اغتنام هذه الفرصة التاريخية.
 
gnews

أحدث الأخبار

الاختلال

فلسطين قوات الاحتلال تقتحم قرية جنوبي نابلس

جامعة اليرموك

أخبار محلية اليرموك تنظم ندوة حول الخلافات الأسرية من وجهة نظر شرعية وقانونية ونفسية

الاحتلال

فلسطين الاحتلال يرتكب مجزرتين في غزة خلال الــ48 ساعة الماضية

وزارة الخارجية

أخبار محلية الاردن يدين الحادث الإرهابي في مدينة نيو أورليانز الأمريكية

ارشيفية

فلسطين الاحتلال يتوعد بتكثيف ضرباته على غزة إذا استمر إطلاق صواريخ

ارشيفية

عربي ودولي بريطانيا: ارتفاع أسعار الطاقة مع بداية العام الجديد

دمشق

عربي ودولي السفارة الأمريكية في دمشق: أصبح لدى السوريين فرصة لإعادة بناء وطنهم

الزعيم الإيراني علي خامنئي

عربي ودولي خامنئي ينتقد وجود قواعد أمريكية على الأرض السورية



 




الأكثر مشاهدة