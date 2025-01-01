السفارة الأمريكية في دمشق: أصبح لدى السوريين فرصة لإعادة بناء وطنهم

07:35 م

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الوكيل الإخباري- أكدت السفارة الأمريكية في دمشق، في بيان بمناسبة دخول عام 2025، دعم الولايات المتحدة الكامل للشعب السوري وتطلعها إلى مستقبل أكثر إشراقًا للبلاد. اضافة اعلان





وجاء في البيان: "بعد خمسة عقود من طغيان نظام الأسد، أصبح لدى السوريين فرصة نادرة لإعادة بناء وطنهم وتحقيق التغيير."



وأضافت السفارة أن الولايات المتحدة ملتزمة بالعمل مع الشعب السوري لمساعدته على اغتنام هذه الفرصة التاريخية.