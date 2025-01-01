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السفارة الأمريكية في دمشق: لدى السوريين فرصة نادرة لإعادة بناء بلدهم

مبنى السفارة الأمريكية في دمشق
مبنى السفارة الأمريكية في دمشق
الأربعاء، 01-01-2025 01:32 م

الوكيل الإخباري- هنأت السفارة الأمريكية في دمشق السوريين بمناسبة حلول العام الجديد، معتبرة أنه "بعد 5 عقود من طغيان نظام الأسد، أصبح لدى السوريين فرصة نادرة لإعادة بناء بلدهم".

وكتبت السفارة في منشور عبر منصة "إكس": "مع دخولنا عام 2025، نقف مع الشعب السوري ونتطلع إلى مستقبل أكثر إشراقا للعام المقبل. بعد خمسة عقود من طغيان نظام الأسد، أصبح لدى السوريين فرصة نادرة لإعادة بناء بلدهم وإعادة تشكيله، وإقامة مجتمع جديد أكثر حرية وشمولا".

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وأكدت أن "الولايات المتحدة ملتزمة بالعمل مع السوريين لمساعدتهم على اغتنام هذه الفرصة التاريخية. نتمنى لكم ولأحبائكم السلام والأمل والسعادة في العام المقبل. سنة جديدة سعيدة!".

 

RT

 
gnews

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