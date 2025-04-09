السفارة الأمريكية في سوريا ترحب بالإعلان الدستوري

وكتبت السفارة في منشور على منصة "إكس" أن "الولايات المتحدة ترحب بالإعلان الدستوري وتشكيل الحكومة السورية، وتأمل أن تكون خطوة إيجابية نحو سوريا شاملة".
وفي مارس الفائت، وقّع الرئيس السوري أحمد الشرع على الإعلان الدستوري، الذي قالت لجنة صياغة الإعلان الدستوري إنه يستمد مشروعيته من الرغبة في بناء سوريا الجديدة.
وقال الشرع بعد تسلّمه مسودة الإعلان الدستوري: "نأمل أن يكون ذلك فاتحة خير للشعب السوري على طريق البناء والتطور، ونتمنى أن يكون هذا تاريخًا جديدًا لسوريا نستبدل فيه الجهل بالعلم، والعذاب بالرحمة".
روسيا اليوم
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