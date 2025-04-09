الأربعاء 2025-04-09 09:19 ص
 

السفارة الأمريكية في سوريا ترحب بالإعلان الدستوري

الرئيس السوري أحمد الشرع
الرئيس السوري أحمد الشرع
 
الأربعاء، 09-04-2025 08:31 ص
الوكيل الإخباري-   رحبت السفارة الأمريكية في سوريا بالإعلان الدستوري، الذي قالت لجنة صياغته إن "الحريات في الإعلان الدستوري وُضعت لكافة مكونات الشعب في سوريا".اضافة اعلان


وكتبت السفارة في منشور على منصة "إكس" أن "الولايات المتحدة ترحب بالإعلان الدستوري وتشكيل الحكومة السورية، وتأمل أن تكون خطوة إيجابية نحو سوريا شاملة".

وفي مارس الفائت، وقّع الرئيس السوري أحمد الشرع على الإعلان الدستوري، الذي قالت لجنة صياغة الإعلان الدستوري إنه يستمد مشروعيته من الرغبة في بناء سوريا الجديدة.

وقال الشرع بعد تسلّمه مسودة الإعلان الدستوري: "نأمل أن يكون ذلك فاتحة خير للشعب السوري على طريق البناء والتطور، ونتمنى أن يكون هذا تاريخًا جديدًا لسوريا نستبدل فيه الجهل بالعلم، والعذاب بالرحمة".

روسيا اليوم
 
gnews

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