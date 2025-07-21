السفارة الأمريكية لدى دمشق تصدر تنبيها أمنيا جديدا لمواطنيها

وأضافت السفارة: "لا تزال توجيهات وزارة الخارجية كما هي: إذا كنت قادرا على مغادرة سوريا بمفردك، فيرجى القيام بذلك. يمكن للمواطنين الأمريكيين عبور الحدود البرية من سوريا إلى الأردن، وتتوفر التأشيرات عند الوصول، جميع المعابر الحدودية العاملة حاليا هي المواقع الوحيدة المتاحة لدخول الأردن عبرها".
وتابع البيان "المطارات مفتوحة، مع رحلات منتظمة من دمشق وحلب. إذا لم تتمكن من مغادرة سوريا، فلا تزال التوجيهات قائمة بالبقاء في مكانك. وتدعوكم السفارة إلى مواصلة متابعة الأخبار ووزارة الخارجية الأمريكية"..
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