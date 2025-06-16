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السفارة الأميركية في إسرائيل تغلق أبوابها الاثنين

ارشيفية
ارشيفية
 
الإثنين، 16-06-2025 12:56 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت السفارة الأميركية في إسرائيل أن ستغلق أبوابها اليوم الاثنين، ويشمل القرار لقسمين القنصليين في القدس وتل أبيب.

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وأضافت السفارة في بيان "لسنا في وضع يسمح لنا حاليا بإجلاء الأميركيين أو مساعدتهم بشكل مباشر على المغادرة".

 
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