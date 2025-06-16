السفارة الأميركية في إسرائيل تغلق أبوابها الاثنين

وأضافت السفارة في بيان "لسنا في وضع يسمح لنا حاليا بإجلاء الأميركيين أو مساعدتهم بشكل مباشر على المغادرة".
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