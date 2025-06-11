السفارة الأميركية في العراق تستعد للإخلاء بسبب "مخاطر أمنية متزايدة"

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الوكيل الإخباري- قال مسؤول أمني عراقي ومصدر أميركي لرويترز الأربعاء، إن السفارة الأميركية في العراق تستعد لإخلاء منظم نظرا لتزايد المخاطر الأمنية في المنطقة. اضافة اعلان





وكان وزير الدفاع الإيراني عزيز ناصر زاده قال في وقت سابق إن طهران ستستهدف قواعد أميركية في المنطقة إذا فشلت المحادثات النووية أو اندلع صراع مع واشنطن.