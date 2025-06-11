الأربعاء 2025-06-11 09:09 م
 

السفارة الأميركية في العراق تستعد للإخلاء بسبب "مخاطر أمنية متزايدة"

بغداد
بغداد
 
الأربعاء، 11-06-2025 08:40 م
الوكيل الإخباري-   قال مسؤول أمني عراقي ومصدر أميركي لرويترز الأربعاء، إن السفارة الأميركية في العراق تستعد لإخلاء منظم نظرا لتزايد المخاطر الأمنية في المنطقة.اضافة اعلان


وكان وزير الدفاع الإيراني عزيز ناصر زاده قال في وقت سابق إن طهران ستستهدف قواعد أميركية في المنطقة إذا فشلت المحادثات النووية أو اندلع صراع مع واشنطن.
 
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