السفارة الأميركية في العراق تستعد للإخلاء بسبب "مخاطر أمنية متزايدة"

وكان وزير الدفاع الإيراني عزيز ناصر زاده قال في وقت سابق إن طهران ستستهدف قواعد أميركية في المنطقة إذا فشلت المحادثات النووية أو اندلع صراع مع واشنطن.
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