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السفارة الأميركية في بيروت: محادثات لبنان وإسرائيل في روما لا تزال مستمرة

السفارة الأميركية في بيروت: محادثات لبنان وإسرائيل في روما لا تزال مستمرة
السفارة الأميركية في بيروت: محادثات لبنان وإسرائيل في روما لا تزال مستمرة
 
الإثنين، 03-08-2026 01:18 م
الوكيل الإخباري-   أكدت السفارة الأميركية في بيروت، الاثنين، أن محادثات لبنان وإسرائيل في روما لا تزال مستمرة، معبرة عن أملها أن تنجح الحكومتان في التوصل إلى نتائج إيجابية.اضافة اعلان


وقال السفير الأميركي لدى لبنان، ميشال عيسى: "يسعدني أن المحادثات في روما لا تزال مستمرة، وآمل أن تنجح الحكومتان في التوصل إلى نتائج إيجابية. ولا يزال هناك قدر كبير من العمل التقني المطلوب لضمان سلامة المدنيين على الأرض".

وأضاف أن "هناك فرق جوهري بين صياغة اتفاق على الورق وتنفيذه بمسؤولية؛ إذ إن التسرع في المضي قدمًا قد يعرّض المدنيين، الذين تهدف هذه العملية إلى حمايتهم، للخطر".

وتابع: "نحن نؤمن أن تخصيص الوقت اللازم لإنجاز هذا العمل بالشكل الصحيح منذ البداية هو الخيار الأمثل، إذ سيسهم ذلك في تمكين المناطق التجريبية اللاحقة من الانطلاق بكفاءة أكبر".

وأشار عيسى إلى أنه "فوق كل اعتبار، ينبغي أن يتفق الطرفان على آلية واضحة وعملية قبل الشروع في المرحلة التالية".
 
 


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