الخميس 2026-03-12 10:18 ص

السفارة الأميركية في مسقط توجه رعاياها للبقاء في مكان آمن

السفارة الأميركية في مسقط توجه رعاياها للبقاء في مكان آمن
ارشيفية
 
الخميس، 12-03-2026 08:23 ص
الوكيل الإخباري-   قالت وزارة الخارجية الأميركية، الخميس، إن سفارة واشنطن لدى مسقط رفعت توجيهاتها بشأن "الاحتماء في المكان" بالنسبة لكامل أراضي سلطنة عُمان.اضافة اعلان


وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق أنها تعمل على تنسيق رحلات لمغادرة المواطنين الأميركيين من الشرق الأوسط، إضافة إلى الرحلات التجارية المتاحة، مؤكدة أن سلامة الأميركيين تمثل أولوية قصوى لدى إدارة الرئيس دونالد ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو.

وأوضحت الوزارة أن المواطنين الأميركيين الذين استكملوا نموذج الاستجابة للأزمات يمكن إدراجهم على قوائم هذه الرحلات بحسب توافر المقاعد، مشيرة إلى أنها تعمل على توفير خيارات إضافية لمساعدة الأميركيين الراغبين في مغادرة المنطقة.

ودعت الوزارة المواطنين الأميركيين إلى متابعة رسائل البريد الإلكتروني للحصول على أي تحديثات أو تغييرات طارئة، والالتزام بتعليمات السلطات المحلية ومراجعة الإرشادات الصادرة عن السفارات الأميركية.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ميناء صلالة

أخبار محلية الأردن يدين الاعتداء الإيراني على ميناء صلالة في عُمان بطائرات مسيرة

علم إيطاليا.

عربي ودولي استهداف قاعدة إيطالية في إقليم كردستان العراق بضربة صاروخية

الأردن يرحّب باعتماد مجلس الأمن القرار 2817 لإدانة الاعتداءات الإيرانية

أخبار محلية الأردن يرحّب باعتماد مجلس الأمن القرار 2817 لإدانة الاعتداءات الإيرانية

العراق يستنكر استهداف ناقلتي نفط في مياهه الإقليمية وتوقف الموانئ النفطية

عربي ودولي العراق يستنكر استهداف ناقلتي نفط في مياهه الإقليمية وتوقف الموانئ النفطية

5 إصابات بحادثين على الطرق الخارجية خلال 24 ساعة

أخبار محلية 5 إصابات بحادثين على الطرق الخارجية خلال 24 ساعة

الجيش اللبناني يؤكد تمسكه بالمصلحة الوطنية العليا وحماية وحدة البلاد

عربي ودولي الجيش اللبناني يؤكد تمسكه بالمصلحة الوطنية العليا وحماية وحدة البلاد

مصدر: السماح لناقلات النفط التي ترفع العلم الهندي بالمرور في مضيق هرمز.. وإيران تنفي

عربي ودولي مصدر: السماح لناقلات النفط التي ترفع العلم الهندي بالمرور في مضيق هرمز.. وإيران تنفي

المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي

عربي ودولي كدمة وكسر وجروح .. مصدر يكشف تفاصيل إصابة المرشد الجديد



 






الأكثر مشاهدة