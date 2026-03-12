السفارة الأميركية في مسقط توجه رعاياها للبقاء في مكان آمن

وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق أنها تعمل على تنسيق رحلات لمغادرة المواطنين الأميركيين من الشرق الأوسط، إضافة إلى الرحلات التجارية المتاحة، مؤكدة أن سلامة الأميركيين تمثل أولوية قصوى لدى إدارة الرئيس دونالد ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو.
وأوضحت الوزارة أن المواطنين الأميركيين الذين استكملوا نموذج الاستجابة للأزمات يمكن إدراجهم على قوائم هذه الرحلات بحسب توافر المقاعد، مشيرة إلى أنها تعمل على توفير خيارات إضافية لمساعدة الأميركيين الراغبين في مغادرة المنطقة.
ودعت الوزارة المواطنين الأميركيين إلى متابعة رسائل البريد الإلكتروني للحصول على أي تحديثات أو تغييرات طارئة، والالتزام بتعليمات السلطات المحلية ومراجعة الإرشادات الصادرة عن السفارات الأميركية.
-
أخبار متعلقة
-
استهداف قاعدة إيطالية في إقليم كردستان العراق بضربة صاروخية
-
العراق يستنكر استهداف ناقلتي نفط في مياهه الإقليمية وتوقف الموانئ النفطية
-
الجيش اللبناني يؤكد تمسكه بالمصلحة الوطنية العليا وحماية وحدة البلاد
-
مصدر: السماح لناقلات النفط التي ترفع العلم الهندي بالمرور في مضيق هرمز.. وإيران تنفي
-
كدمة وكسر وجروح .. مصدر يكشف تفاصيل إصابة المرشد الجديد
-
نشرة أمنية أميركية حذرت من احتمال تنفيذ إيران هجمات في كاليفورنيا
-
8 شهداء إثر الغارة الإسرائيلية على الرملة البيضاء في بيروت
-
الجيش الكويتي: مصابان إثر استهداف مسيّرة عمارة سكنية