السفارة الأميركية في مسقط توجه رعاياها للبقاء في مكان آمن

الوكيل الإخباري- قالت وزارة الخارجية الأميركية، الخميس، إن سفارة واشنطن لدى مسقط رفعت توجيهاتها بشأن "الاحتماء في المكان" بالنسبة لكامل أراضي سلطنة عُمان.





وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق أنها تعمل على تنسيق رحلات لمغادرة المواطنين الأميركيين من الشرق الأوسط، إضافة إلى الرحلات التجارية المتاحة، مؤكدة أن سلامة الأميركيين تمثل أولوية قصوى لدى إدارة الرئيس دونالد ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو.



وأوضحت الوزارة أن المواطنين الأميركيين الذين استكملوا نموذج الاستجابة للأزمات يمكن إدراجهم على قوائم هذه الرحلات بحسب توافر المقاعد، مشيرة إلى أنها تعمل على توفير خيارات إضافية لمساعدة الأميركيين الراغبين في مغادرة المنطقة.



ودعت الوزارة المواطنين الأميركيين إلى متابعة رسائل البريد الإلكتروني للحصول على أي تحديثات أو تغييرات طارئة، والالتزام بتعليمات السلطات المحلية ومراجعة الإرشادات الصادرة عن السفارات الأميركية.





