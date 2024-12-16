السفارة السورية لدى واشنطن تفتح أبوابها بعد 10 سنوات من الإغلاق

وفي مارس 2014، علّقت الولايات المتحدة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا وأوقفت عمل السفارة والقنصليات السورية في البلاد، وأمرت الدبلوماسيين العاملين فيها بمغادرة البلاد إذا لم يكونوا مواطنين أمريكيين.
كما أبلغت واشنطن دمشق أنها لن تكون قادرة بعد الآن على تشغيل قنصليتيها في تروي بولاية ميشيغان وهيوستن في ولاية تكساس بعد أن قالت السفارة إنها لن تقدم أية خدمات قنصلية بعد اليوم.
وعلى خلفية تغيير السلطة في سوريا، استأنفت السفارة التركية عملها بعد 12 عامًا من وقفها. كما أعلنت فرنسا استئناف الاتصالات الدبلوماسية.
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