السفير الإسرائيلي في واشنطن: لا نريد أن تتدخل فرنسا في المفاوضات مع لبنان

وفي حديثه لصحافيين بعد محادثات مباشرة بين إسرائيل ولبنان في واشنطن، قال ليتر "بالتأكيد لا نريد أن نرى الفرنسيين يتدخلون في هذه المفاوضات".
وأضاف بصيغة تفتقر إلى الدبلوماسية "نريد إبقاء الفرنسيين بعيدين قدر الإمكان عن كل شيء تقريبا، خصوصا عندما يكون الأمر متعلقا بمفاوضات سلام".
وسأله أحد الصحافيين عما إذا كانت الحكومة الإسرائيلية قد بذلت جهدا "منسقا" لإبقاء الفرنسيين خارج هذه المفاوضات ليرد بالقول "وجودهم ليس ضروريا. ليس لهم أي تأثير إيجابي، لا سيما في لبنان".
والثلاثاء، دعت 17 دولة من بينها فرنسا، لبنان وإسرائيل إلى "انتهاز فرصة" مفاوضات السلام المباشرة في واشنطن.
لكن باريس التي تربطها علاقات تاريخية قوية مع لبنان، سعت أيضا إلى شمل لبنان في اتفاق وقف إطلاق النار الذي اتفقت عليه الولايات المتحدة وإيران، وهو ما أثار استياء إسرائيل.
