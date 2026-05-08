السفير الفرنسي في الجزائر سيتستأنف مهامه

الوكيل الإخباري- أعلن قصر الإليزيه الجمعة أن السفير الفرنسي في الجزائر سيعود إلى هناك بعدما استُدعي في نيسان/أبريل 2025 في ظلّ توتر آنذاك مع باريس، مشيرا أيضا إلى زيارة ستقوم بها وزيرة الجيوش أليس روفو.





وقالت الرئاسة في بيان إن السفير ستيفان روماتيه "سيُرافق الوزيرة وسيستأنف مهامه"، في خطوة "تعبّر عن رغبة رئيس الجمهورية في التعامل مع العلاقات بين فرنسا والجزائر بقدر من الصراحة وإعادة بناء حوار فعال".



وتأتي الزيارة في سياق إحياء ذكرى "الأحداث المأساوية" ليوم الثامن من أيار/مايو 1945، تاريخ المجازر التي ارتُكبت خلال قمع فرنسي لمظاهرات مطالبة بالاستقلال.





