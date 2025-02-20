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السلطات الأمريكية ستفحص احتياطيات الذهب بقاعدة فورت نوكس العسكرية

ت
أرشيفية
الخميس، 20-02-2025 02:27 م

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن سلطات بلاده ستفحص احتياطي الولايات المتحدة من الذهب الموجود في منشأة التخزين بقاعدة فورت نوكس العسكرية في ولاية كنتاكي.

ونقلت وكالة بلومبرغ عن ترامب قوله أثناء إجابته على أسئلة الصحفيين: "نأمل أن يكون كل شيء على ما يرام في فورت نوكس. سنذهب إلى فورت نوكس للتأكد من وجود الذهب هناك. وإذا لم يكن هناك ذهب فسوف نشعر بالانزعاج الشديد".

وأشارت الوكالة، إلى أن ترامب أدلى بهذا التعليق وسط مناقشات مفادها بأن وزارة الخزانة الأمريكية قد تعيد تقييم قيمة الذهب في الاحتياطي الأمريكي.

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 في الوقت نفسه، يقول أشخاص مطلعون على الأمر إن مستشاري ترامب الاقتصاديين لا ينظرون بشكل جدي إلى هذه الفكرة.


وذكرت الوكالة أن أكثر من نصف احتياطيات وزارة الخزانة الأمريكية من الذهب مخزنة في قاعدة فورت نوكس العسكرية.


وفي يوم الاثنين الماضي، دعا السيناتور الأمريكي راند بول ( جمهوري من ولاية كنتاكي، إيلون ماسك الذي يترأس وزارة الكفاءة الحكومية، لتفقد قبو احتياطي الذهب الأمريكي في فورت نوكس.


وفي وقت سابق، توجه أحد مستخدمي منصة التواصل الاجتماعي X، إلى ماسك بطلب التأكد من أن قاعدة فورت نوكس لا تزال تحتوي على 4580 طنا من الذهب، حيث كانت آخر مرة تم فيها فحص المخزون في عام 1974.


ويرى ماسك نفسه ضرورة مراجعة كمية الذهب الموجودة في قاعدة فورت نوكس العسكرية بولاية كنتاكي، وتبديد نظريات المؤامرة التي تشكك في وجود الاحتياطيات الأمريكية من الذهب هناك.

 

RT

 
gnews

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