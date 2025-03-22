السلطات التركية تمدد حظر التجمعات والتظاهر في عموم إسطنبول

الوكيل الإخباري- أعلنت السلطات التركية في مدينة إسطنبول (مكتب والي إسطنبول) تمديد حظر التجمعات والتظاهر في عموم مناطق المدينة، من منتصف هذه الليلة، وحتى منتصف ليل الأربعاء المقبل.

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