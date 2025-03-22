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السلطات التركية تمدد حظر التجمعات والتظاهر في عموم إسطنبول

اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة خلال مسيرة احتجاجية في اسطنبول
اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة خلال مسيرة احتجاجية في اسطنبول
 
السبت، 22-03-2025 10:46 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت السلطات التركية في مدينة إسطنبول (مكتب والي إسطنبول) تمديد حظر التجمعات والتظاهر في عموم مناطق المدينة، من منتصف هذه الليلة، وحتى منتصف ليل الأربعاء المقبل.

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وذكر الإعلام التركي المعارض أن السلطات التركية أغلقت عددا كبيرا من الشوارع والمناطق في عموم مدينة إسطنبول، وتوقفت حركة الدخول والخروج من المدينة.

وبدأ حظر التجمعات والتظاهر في صباح يوم 19 الشهر الجاري على خلفية توقيف رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو.

وأعلنت وزارة الداخلية التركية عن اعتقال 343 شخصا شاركوا باحتجاجات اندلعت الليلة الماضية في 9 مدن تركية من بينها إسطنبول وأنقرة وإزمير رفضا لتوقيف رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو.

 
 
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