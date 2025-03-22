السلطات التركية تمدد حظر التجمعات والتظاهر في عموم إسطنبول

وبدأ حظر التجمعات والتظاهر في صباح يوم 19 الشهر الجاري على خلفية توقيف رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو.
وأعلنت وزارة الداخلية التركية عن اعتقال 343 شخصا شاركوا باحتجاجات اندلعت الليلة الماضية في 9 مدن تركية من بينها إسطنبول وأنقرة وإزمير رفضا لتوقيف رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو.
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