 
الخميس 2025-01-16 09:21 م
 

السلطات السورية الجديدة تمنع جنسيتين من دخول البلاد

سوريا
سوريا
الخميس، 16-01-2025 09:12 م
الوكيل الإخباري-   أظهر إعلان للخطوط الجوية التركية بعودة رحلاتها إلى دمشق، توجيهات من السلطات السورية الجديدة بمنع مواطني دولتين من دخول البلاد.اضافة اعلان


وأعلنت الخطوط الجوية التركية استئناف رحلاتها إلى دمشق اعتبارا من يوم، الخميس، المقبل مشيرة إلى استثناء جنسيتين من هذا القرار.

وقال مدير الخطوط الجوية التركية بلال إكسي على حسابه في منصة "إكس" إن الرحلات إلى دمشق ستبدأ يوم الخميس 23 يناير، "بواقع ثلاث رحلات أسبوعيا".

ووفقا للتعليمات التي نشرها الموقع الرسمي للخطوط الجوية التركية فإن الرحلات ستنظم أيام الثلاثاء والخميس والأحد من مطار إسطنبول باتجاه مطار دمشق الدولي.

كذلك جاء في التعليمات أنه ووفقا "للقرارات الأخيرة التي اتخذتها السلطات السورية، فيمكن لمواطني جميع البلدان باستثناء إسرائيل وإيران دخول البلاد".

وبحسب التعليمات فإنه "يكفي للمواطنين السوريين تقديم وثيقة تثبت أنهم مواطنون سوريون" من أجل دخول البلاد.

كما يمكن للمواطنين اللبنانيين دخول سوريا "إذا كان أحد والديهم يحمل الجنسية السورية أو إذا كان لديهم حق إقامة أو تأشيرة في بلد آخر".

ويأتي استئناف الرحلات الجوية التابعة للخطوط التركية بعد توقفها لنحو عقد من الزمن على خلفية الحرب الأهلية التي اندلعت في سوريا في 2012.

وكانت الخطوط الجوية القطرية أول شركة تعلن استئناف رحلاتها إلى سوريا في أوائل يناير.

واستؤنفت الرحلات الجوية الدولية في مطار دمشق الدولي في 7 يناير، بعد نحو شهر على سقوط نظام بشار الأسد.
 
gnews

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