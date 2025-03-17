 
الإثنين 2025-03-17 01:06 ص
 




            

        








    

        

        

            السلطات السورية تتهم حزب الله بقتل 3 جنود
        

    

    
    

        



    

            

            
                
                
                
                
                قوات الأمن السورية تحرس نقطة تفتيش
            
                

                    قوات الأمن السورية تحرس نقطة تفتيش
                

        






    




 






    
 






        
            
        
    
        الإثنين، 17-03-2025
    
    
        01:01 ص
    






    

    
الوكيل الإخباري-
                                                  اتهمت وزارة الدفاع السورية الأحد، حزب الله اللبناني المدعوم من إيران بخطف ثلاثة جنود سوريين إلى لبنان وقتلهم هناك، بحسب الإعلام السوري الرسمي.اضافة اعلان


ونقلت وكالة سانا للأنباء عن المكتب الاعلامي في وزارة الدفاع، أن "مجموعة من ميليشيا حزب الله قامت عبر كمين بخطف ثلاثة من عناصر الجيش العربي السوري على الحدود اللبنانية (...) قبل أن تقتادهم للأراضي اللبنانية وتقوم بتصفيتهم".

وأضافت "ستتخذ وزارة الدفاع جميع الإجراءات اللازمة بعد هذا التصعيد الخطير من قبل ميليشيا حزب الله"، مشيرة إلى أن الحادثة وقعت قرب سد زيتا غرب حمص.

من جهته، نفى حزب الله في بيان "بشكل قاطع ما يتم تداوله بشأن وجود أي علاقة لحزب الله بالأحداث التي جرت على الحدود اللبنانية السورية".

وأضاف "نجدّد التأكيد على ما سبق وأعلنا عنه مرارا، بأن لا علاقة لحزب الله بأي أحداث تجري داخل الأراضي السورية".

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، أن صواريخ أطلقت من الأراضي السورية سقطت في بلدة القصر اللبنانية الحدودية.

وأفادت الوكالة عن "سقوط عدد من القذائف الصاروخية في بلدة القصر الحدودية مصدرها ريف القصير داخل الأراضي السورية".

كان حزب الله أحد الداعمين الرئيسيين للرئيس السوري السابق بشار الأسد قبل الإطاحة به في هجوم خاطف شنته فصائل مسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام في كانون الأول.
                                                









    

        
    

    

        
















    


    

    

        





    

    

        




 






 


 






    

    

    

    

    

        


 










 



    








    
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                            السلطات السورية تتهم حزب الله بقتل 3 جنود
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
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                                الوكيل الإخباري-   تعاملت مديرية الدفاع المدني خلال الــ 24 ساعة الماضية مع (1341) حالة إسعافية وبمعدل زمن الاستجابة (7:34) دقيقة كما تم التعامل مع (68) حادث إنقاذ وبمعدل زمن الاستجابة (7:33) دقيقة، و
                            
                    
                    

                        
                            أخبار محلية
                        
                        
                            بيان صادر عن مديرية الأمن العام
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                متظاهر يحمل صورة لزعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي في مسيرة بصنعاء
                            
                    
                    

                        
                            عربي ودولي
                        
                        
                            زعيم الحوثيين يتوعد باستهداف سفن الشحن الأميركية في البحر الأحمر
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                أرشيفية
                            
                    
                    

                        
                            فلسطين
                        
                        
                            مفاوضون إسرائيليون في مصر لمناقشة قضية محتجزي غزة
                        
                    

                



        





    

        



























 

    

    

        
    


    

        

 





 


 





    





            





    


    
    

        

            

                
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