السلطات السورية تعلن إحراق قرابة مليون حبة كبتاغون

الوكيل الإخباري- أحرقت السلطات السورية كميات كبيرة من المخدّرات منها قرابة مليون من حبوب الكبتاغون التي كانت تنتج على نطاق واسع خلال السنوات السابقة، بحسب ما أفاد مصدران سوريان الأربعاء.

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