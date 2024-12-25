السلطات السورية تعلن إحراق قرابة مليون حبة كبتاغون

وقال مصدر في إدارة الأمن العام السورية إن "الأجهزة الأمنية (السورية) عثرت على مستودع للمواد المخدرة أثناء تمشيط العاصمة دمشق وبالتحديد داخل المربع الأمني في منطقة كفرسوسة"، بينما أكد مصدر ثانٍ العثور أن "ما يقارب أو يفوق المليون حبة... قمنا بحرقها على الفور".
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