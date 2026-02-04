الأربعاء 2026-02-04 11:45 م

السلطات المغربية تجلي 108 آلاف شخص بسبب الفيضانات

علم المغرب
المغرب
 
الأربعاء، 04-02-2026 10:53 م

الوكيل الإخباري-    أجلت السلطات المغربية نحو 108423 شخصا من عدة مناطق بسبب الفيضانات التي تشهدها المملكة، وتحسبا لتداعيات التقلبات المناخية المرتقبة خلال الأيام المقبلة.

اضافة اعلان


ووفقا لوكالة "المغرب العربي للأنباء"، أوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية في تصريح اليوم الأربعاء، أن السلطات الحكومية تعمل منذ أيام على تعبئة شاملة واستباقية لمواجهة هذه الوضعية الاستثنائية خصوصا الارتفاع الملحوظ بمنسوب الأودية والمجاري المائية، واحتمال تسجيل هطولات مطرية قد تصل إلى 150 ملم في وقت وجيز ببعض المناطق، ما قد ينجم عنها من فيضانات.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الأميرة وجدان الهاشمي ترعى افتتاح معرض المنسوجات الفلبيني "كثابيت أوغنايان"

أخبار محلية الأميرة وجدان الهاشمي ترعى افتتاح معرض المنسوجات الفلبيني "كثابيت أوغنايان"

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب: على خامنئي أن يشعر بالقلق

علم المغرب

عربي ودولي السلطات المغربية تجلي 108 آلاف شخص بسبب الفيضانات

بلدية المزار الشمالي

أخبار محلية بلدية المزار الشمالي تغلق محطة غسيل وتشحيم مركبات مخالفة

الأرصاد: كتلة هوائية باردة وأمطار متوقعة في هذا الموعد

الطقس تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس - تحذيرات

الدوريات الخارجية: جميع الطرق الخارجية سالكة رغم الأجواء الماطرة

أخبار محلية الدوريات الخارجية: إعادة فتح طريق العقبة الخلفي أمام حركة السير

علما الولايات المتحدة وايران

عربي ودولي مسؤولون أميركيون: جهود المفاوضات مع إيران تواجه انهيارا

رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز

شؤون برلمانية الفايز ينقل رسالة شفوية من الملك إلى رئيس جمهورية اوزبكستان



 






الأكثر مشاهدة