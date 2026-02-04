السلطات المغربية تجلي 108 آلاف شخص بسبب الفيضانات

ووفقا لوكالة "المغرب العربي للأنباء"، أوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية في تصريح اليوم الأربعاء، أن السلطات الحكومية تعمل منذ أيام على تعبئة شاملة واستباقية لمواجهة هذه الوضعية الاستثنائية خصوصا الارتفاع الملحوظ بمنسوب الأودية والمجاري المائية، واحتمال تسجيل هطولات مطرية قد تصل إلى 150 ملم في وقت وجيز ببعض المناطق، ما قد ينجم عنها من فيضانات.
-
أخبار متعلقة
-
ترامب: على خامنئي أن يشعر بالقلق
-
مسؤولون أميركيون: جهود المفاوضات مع إيران تواجه انهيارا
-
المحادثات الإيرانية الأميركية ستعقد في عُمان
-
العفو الدولية تعلق على اغتيال سيف الإسلام القذافي
-
وفد روسي رفيع المستوى يصل في زيارة إلى سوريا
-
ولايتان أمريكيتان تقاضيان إدارة ترامب بسبب نفق
-
إسرائيل تقطع المياه والكهرباء عن مقرات الأونروا في القدس الشرقية
-
واشنطن تهدد العراق بخفض عائدات النفط حال انتخاب المالكي