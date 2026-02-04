السلطات المغربية تجلي 108 آلاف شخص بسبب الفيضانات

الوكيل الإخباري- أجلت السلطات المغربية نحو 108423 شخصا من عدة مناطق بسبب الفيضانات التي تشهدها المملكة، وتحسبا لتداعيات التقلبات المناخية المرتقبة خلال الأيام المقبلة.

اضافة اعلان