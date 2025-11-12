السلطات الهندية تصنف الانفجار في دلهي كعمل إرهابي

وعقد مودي اجتماعا أمنيا للحكومة، يوم الأربعاء، بدأ من دقيقة صمت تكريما لضحايا الحادث الذي وصفته الحكومة بأنه "عمل إرهابي رهيب نفذته قوى معادية للوطن".
ووجهت الحكومة بإجراء تحقيق سريع ومهني لتحديد جميع المنفذين وأعوانهم ومموليهم ومحاسبتهم.
وأشارت الحكومة إلى أنها ستراقب عن كثب سير التحقيقات. وتمت إحالة الملف إلى مكتب التحقيقات الوطني الهندي.
يذكر أن الانفجار وقع داخل سيارة في ملتقى طرق بالقرب من الحصن الأحمر، أحد المعالم التاريخية في الحي القديم لدلهي مساء الاثنين.
وأسفر الانفجار عن سقوط 13 قتيلا وإصابة أكثر من 20 آخرين بجروح، حسب آخر المعلومات.
روسيا اليوم
